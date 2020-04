PSG : Un clash Neymar-Al Khelaifi ? Le Barça s'enflamme

Dans : PSG.

Les jours se suivent et se ressemblent concernant Neymar que la presse catalane veut impérativement voir revenir au FC Barcelone lors du prochain mercato.

En ce dimanche de confinement, le dossier Neymar agite toujours l’attention des médias espagnols, alors même que l’on ne sait pas quand se finira la saison de football en Europe. Mais pour Sport, les choses sont claires, le joueur brésilien va mettre le feu au prochain mercato, le quotidien sportif barcelonais étant persuadé que Neymar a cette fois décidé que l’heure n’était plus aux négociations mais au clash avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. « C’est la guerre froide entre Neymar et les dirigeants du PSG (…) L’été prochain il y aura une deuxième saison de « l’affaire Neymar » (…) Si la saison se termine sans jouer à cause du Covid-19, le souhait de Neymar est de ne pas rentrer au centre d'entrainement du PSG et de pouvoir, cette fois, matérialiser son désir de revenir au Barça pour y régner, trois ans après ses adieux prématurés », explique Joaquim Piera, journaliste de Sport.

Un scénario de rêve, mais qui se heurte à la réalité des chiffres, Neymar ayant toujours deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui laisse encore la main au club de la capitale. Et comme l’Emir du Qatar est seul maître dans ce dossier, on ne voit pas pourquoi du côté de Doha on sera plus sensible cet été à une offre du FC Barcelone, sauf si le club dirigé par Josep Maria Bartomeu aligne l’offre attendue par le PSG. Et à ce jour, le Barça ne semble pas réellement capable de faire mieux que la saison passée, l’hypothèse d’un échange avec Antoine Griezmann ressemblant à un écran de fumée. Attention quand même à ce que cette saison 2 de Neymar au Barça ne fasse pas un flop quand même de l'autre côté des Pyrénées.