PSG : Neymar parti, Paris se pose une incroyable question

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n'était pas présent vendredi soir à Reims, le joueur brésilien étant suspendu, mais ayant surtout décidé de partir cette semaine au Brésil. Une décision qui est allée à l'encontre de ce que souhaitait Thomas Tuchel, lequel voulait que la totalité des joueurs brésiliens reste au Paris Saint-Germain jusqu'au dernier match et parte lundi rejoindre la Seleçao. Mais Neymar Jr ne l'a pas entendu de cette oreille et il a devancé ses coéquipiers. Il se disait que ce choix de la star brésilienne avait été validé par Antero Henrique, histoire de montrer que le directeur sportif avait plus de pouvoir que l'entraîneur allemand.

Mais dans L'Equipe, le clan Henrique a réagi. « Neymar est bien parti, contre l’avis de son coach. Selon son entourage, l’attaquant a reçu l’autorisation de « quelqu’un au club » de pouvoir le faire. Il pourrait s’agir de Henrique. Mercredi soir, le Portugais avait lui aussi fait savoir à Neymar qu’il était opposé à un départ anticipé. Mais selon un membre du PSG, c’est lui qui a finalement donné son aval. Une version contredite par l’entourage du directeur sportif, qui assure qu’il s’agit de rumeurs « absurdes ». Quels que soient le décisionnaire et ses raisons, cet épisode constitue un vrai camouflet pour Thomas Tuchel », explique le quotidien sportif, qui ne sait donc pas qui a dit à Neymar qu'il pouvait partir au Brésil plus tôt que cela avait été indiqué.