PSG : Neymar ou pas, Paris fonce sur Mandzukic

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Neymar, Cavani, Mbappé. En quelques jours, le Paris Saint-Germain pourrait bien perdre, pour des raisons différentes, son trio qui était sa force vive la saison passée.

Le premier est en instance de départ pour le FC Barcelone, qui fait enfin réellement le forcing pour le recruter. Les deux autres sont blessés pour plusieurs semaines, et pourraient ainsi manquer l’ouverture de la Ligue des Champions. Difficile d’imaginer le PSG débuter l’épreuve reine avec Choupo-Moting seul devant, ce dont les dirigeants sont bien conscients. Ainsi, avant même la rentrée d’argent de la possible vente de Neymar, Leonardo a activé son carnet d’adresse.

Et à la Juventus, le PSG estime avoir ses chances de recruter Mario Mandzukic. L’attaquant croate ne fait plus part des incontournables au sein de la Vieille Dame, et c’est pourquoi Gianluca Di Marzio annonce que le club français s’est rapproche du vice-champion du monde, avec la bénédiction de la Juventus. Mandzukic étudie à l’heure actuelle la proposition de contrat du PSG, et s’il venait à être intéressé, alors les deux clubs commenceraient à négocier. Autant dire qu’il n’y a plus de temps à perdre, même si la signature de celui qui est notamment passé par le Bayern Munich ou l’Atlético Madrid ne serait pas la plus difficile à conclure, la valeur du buteur de 33 ans étant estimée à 15 ME.