PSG : Neymar ou Mbappé, Thomas Tuchel sait qu'il joue sa peau

Dans : PSG.

Pour la première fois depuis bien longtemps, Thomas Tuchel a l’ensemble de ses joueurs offensifs à disposition pour la rencontre phare de ce mardi, face au Real Madrid.

Forcément, l'entraineur parisien devra faire des choix. Et même aligner ses quatre leaders d’attaque que sont Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria serait un élément de réponse par rapport aux volontés de jeu affichées par Thomas Tuchel. Pour le moment, l’entraineur du PSG l’a fait savoir, il ne prendra sa décision sur sa composition, et ne l’annoncera aux joueurs, que ce mardi, histoire de se donner un temps de réflexion maximal. La question est aussi de savoir si Kylian Mbappé, qui revient de dernières semaines moyennes sur le plan physique, et Neymar, peu à son avantage contre Lille lors de son retour, seront alignés ensemble. En tout cas, choisir à l’avenir entre les deux stars de son équipe ne sera jamais mis sur le devant de la table. Et ce malgré les interrogations persistantes des journalistes espagnols, qui ont profité du passage de Tuchel en conférence de presse pour lui poser la question qui tue : « A l’heure actuelle, quel est le joueur le plus important du PSG, Neymar ou Mbappé ? ». Voilà qui a beaucoup fait rire l’ancien technicien du Borussia Dortmund.



« Si je réponds à cette question, je n'ai plus qu'à aller à l'hôtel et à faire mes valises. Ce n'est pas comme cela que ça se passe lorsqu'on est entraineur ! », a répondu fort logiquement un Thomas Tuchel qui sait que la question est éminemment sensible au PSG, et que la gestion des deux stars sera aussi un élément clé de la saison, mais aussi de l'avenir de ces joueurs au club.