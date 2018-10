PSG : Neymar ou Ligue des champions, le Qatar se pose-t-il la question du siècle ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain se retrouve dans une position compliquée dans la phase de poules de la Ligue des champions après son nul contre Naples, mercredi au Parc des Princes, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis le rachat par les Qataris. Mais, pour Grégory Schneider, l'objectif prioritaire du club de la capitale sur le plan sportif est-il vraiment le plus important pour le Qatar. Pour le journaliste de Libération, la vérité pourrait être ailleurs. Et Grégory Schneider de poser une question peut-être pas si saugrenue que cela si on prend le temps de ne pas tomber dans l'invective directe.

« Un sujet de réflexion - sans polémique aucune: si l'on essaie de se mettre à la place des proprios du PSG, qu'est-ce qui est le plus porteur / important en terme de rayonnement et d'image? Avoir Neymar dans l'équipe ou gagner la Ligue des champions ? (...) Une victoire en Ligue des champions, on en parle deux semaines. Neymar assure une présence 12 mois sur 12, il apporte un brio, une séduction... Je me posais sincèrement la question. Les temps ont changé, on switche beaucoup plus vite aujourd'hui - une actualité chasse l'autre. Si tu gagnes la LDC une année paire, avec un Mondial ou un Euro dans la foulée... Vous le connaissez, le projet qatari? Nous ne sommes pas dans leur tête. On sent quelque chose de cohérent (puissance marketing exponentielle, Beckham puis Neymar, Emery puis Tuchel...) mais le sens leur appartient. Je crois qu'on ne peut pas raisonner "à l'ancienne" dans ce cas. C'est effectivement une question qui m'obsède depuis longtemps: s'ils gagnent la LDC, ils font quoi? Continuer? Pourquoi faire? », s'interroge le journaliste de Libé.