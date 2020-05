PSG : Neymar offre une leçon de gym, adieu les kilos du confinement

Depuis le Brésil, où il est encore confiné, Neymar a montré que physiquement il se préparait activement pour son retour au PSG.

Pendant le confinement, les cours de musculation en ligne se sont multipliés, même si selon un sondage réalisé en France montre que chaque personne a pris en moyenne 2,5 kilos en deux mois. Et a priori c’est plus de la graisse que du muscle. Mais actuellement au Brésil, Neymar a, lui, montré qu’il ne s’était pas laissé aller, l’attaquant du Paris Saint-Germain montrant très régulièrement le travail physique qu’il effectuait chez lui.

Et ce lundi soir, Neymar a même donné une leçon à ceux qui voudraient se tailler des abdos de fer et une musculature à l'hauteur, tout cela avec un indice de masse corporelle parfait. Bien évidemment, il est conseillé à ceux qui n’ont jamais testé ce genre de séance d’être prudent, Neymar ayant les moyens de ses ambitions, à l’image d’un Cristiano Ronaldo

Always stay positive and always stay fit! 👊 This is how I keep myself ready for upcoming challenges 🔥@redbull #RedbullNeymarJrsFive pic.twitter.com/zSPnOEBYgi