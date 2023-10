Kylian Mbappé à Liverpool, l’énorme cote ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou mais pour l’instant, la tendance est à un départ du PSG pour l’international tricolore, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 et qui n’a toujours pas prolongé.

Cet été, Kylian Mbappé a catégoriquement refusé de prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale aurait aimé vendre son international tricolore afin de récupérer le jackpot mais pour le n°7 du PSG, il n’était pas question de partir cet été. Un départ libre en juin 2024 est en revanche fortement envisageable puisqu’à ce jour, Kylian Mbappé n’a pas donné son feu vert au Qatar pour signer un nouveau contrat. Une situation que guette avec la plus grande attention le Real Madrid, qui n’a pas dégainé de proposition cet été car la volonté de Florentino Pérez est d’attirer le capitaine de l’Equipe de France dans ses filets pour zéro euro dans un an.

Reste que l’été prochain, la concurrence sera rude pour le vice-champion d’Espagne en titre. D’abord car le Paris SG va tenter le coup jusqu’au bout pour prolonger le contrat de sa star n°1 mais également car d’autres clubs européens sont très intéressés par la perspective de faire venir Kylian Mbappé gratuitement. Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United ont été cités mais selon les informations du compte insider @PSGInside_Actus, un autre cador de la Premier League est sur les rangs : Liverpool.

Liverpool tente le gros coup Kylian Mbappé

Les Reds sont convaincus d’avoir leurs chances et vont tenter le tout pour le tout afin de convaincre Kylian Mbappé et son entourage. Jürgen Klopp est personnellement à la manœuvre dans ce dossier afin d’exposer son projet au joueur et tenter de le convaincre. Liverpool a bien conscience que le Real Madrid est l’immense favori de ce dossier et que le PSG a aussi ses chances de rafler la mise. Mais les Reds ont l’ambition de recruter un joueur de cette stature afin de combler un potentiel départ de Mohamed Salah, très courtisé en Arabie Saoudite. En revanche, Liverpool a d’ores et déjà prévenu les différents acteurs de ce dossier que le club foncera sur Kylian Mbappé seulement s’il est libre et donc disponible pour zéro euro avec la possibilité bien sûr de verser une prime à la signature au joueur parisien. Reste maintenant à voir si Liverpool parviendra à tirer son épingle du jeu dans l’épineux dossier KM7.