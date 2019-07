PSG : Neymar ne pense qu'à Barcelone, elle donne la raison cachée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le communiqué du Paris Saint-Germain, la réponse du père de Neymar, la tension est palpable chez le champion de France autour du gros dossier de l’été.

Le départ du Brésilien est plus que jamais à l’ordre du jour, depuis qu’il aurait confié sa volonté de rejoindre le FC Barcelone lors de sa conversation avec Leonardo le mois dernier. Autant dire que le PSG connaît ce qui devrait être très probablement l’issue de ce dossier, à savoir un transfert. La volonté du joueur prime, et ça, Ambre Godillon peut le comprendre, surtout que la journaliste de Yahoo évoque des problèmes personnels pour expliquer cette volonté de revenir à Barcelone. En plus de l’aspect sportif évidemment.

« Leonardo a dit dans son interview au Parisien que parfois, ce n’est pas manquer de respect au club auquel tu appartiens d’avoir la volonté de partir. C’est aussi l’histoire d’un homme et pas forcément celui d’un joueur. Pour Neymar, son cycle parisien incarne les blessures, le fait qu’il ait manqué les matchs clés de Ligue des Champions, le fait qu’il ne vive plus avec son fils qui habite à Barcelone. Cela fait beaucoup de choses dans la vie d’un homme qui sont extra-sportives et qui peuvent expliquer son mal-être. Le PSG a tout fait pour le mettre dans les bonnes dispositions. A lui de respecter quand même cela et de ne pas cracher dans la soupe », a livré, dans des propos rapportés par FootRadio.com, la suiveuse du PSG, persuadée que Neymar est prêt à des sacrifices financiers pour quitter Paris et revenir à Barcelone.