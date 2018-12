PSG : Neymar ne partira pas de Paris, une preuve de plus

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Pendant plusieurs mois, la presse espagnole a annoncé que Neymar s’ennuyait au Paris Saint-Germain et que la star brésilienne n’avait qu’un souhait, quitter le club de la capitale pour repartir au Barça ou au Real Madrid. Mais Neymar en personne a tué le suspense en confiant qu’il n’avait nullement le désir de s’éloigner rapidement du PSG, et son rendement sur le terrain confirme qu’il est déterminé à briller sous le maillot du Paris SG. Proche du clan Neymar, Isabela Pagliari a confié sur Europe 1 que le Brésilien se sentait extrêmement bien à Paris, grâce notamment à sa relation parfaite avec Kylian Mbappé, devenu plus qu’un coéquipier pour Neymar.

« Neymar est devenu proche de la ville de Paris. Il partage des photos de la ville et de la Tour Eiffel. Neymar est vraiment heureux à Paris. Il est aussi proche de Kylian Mbappé. Les deux joueurs parlent en Anglais entre eux. Cela montre que Neymar est content et s’entend très bien avec Mbappé. Après la Coupe du Monde, tout le monde se demandait si Neymar était triste et s’il ne serait pas jaloux du succès de Mbappé. Finalement, ce n’est pas le cas, les deux joueurs sont de plus en plus proches, ils se baladent et sortent ensemble. C’est vraiment beau de voir cette amitié », a confié la journaliste brésilienne, qui n’envisage pas un départ rapide de Neymar du Paris Saint-Germain.