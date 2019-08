PSG : Neymar n'ira pas au Barça, le Brésil le confirme !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Très proche du clan Neymar, Globo Esporte annonce à son tour ce samedi soir que les négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sur l'éventuel transfert de Neymar sont terminées, et cela à 48 heures de la fin du mercato estival. Le média brésilien affirme que jeudi le Barça et le PSG n'étaient pas très éloignés d'un accord avec une proposition à hauteur de 130ME plus trois joueurs, à savoir Rakitic, Dembélé et Todibo. Mais vendredi matin, le Paris Saint-Germain aurait fait savoir aux dirigeants barcelonais qu'ils devraient signer un chèque de 150ME et non plus 130ME, ce que le club catalan n'était pas en mesure de faire.

Pour Globo Esporte, qui affirme que ses sources sont internes aux négociations, le Real Madrid et la Juventus n'étant pas du tout concernés par cette opération, Neymar devra rester une saison de plus au PSG. Une option que la star brésilienne n'avait pas du tout envisagée jusqu'à ces dernières heures, et qui forcément va le placer dans une position compliquée par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain, Globo affirmant que Neymar est profondément affecté par cet échec. Prochaine mission de Leonardo, désamorcer tout cela en permettant à Neymar de ne pas subir des quolibets durant toute la saison.