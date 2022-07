PSG : Neymar n'est pas nul, mais...

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En difficulté la saison dernière sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar affiche pour l’instant de très bonnes intentions durant la préparation estivale.

Depuis son arrivée dans le club de la capitale française contre un chèque record de 222 millions d’euros en 2017, Neymar n’a pas vraiment répondu aux grandes attentes placées en lui. Débarqué avec l’intention de remporter la Ligue des Champions avec Paris tout en devenant le meilleur joueur du monde en gagnant le Ballon d’Or, l'international brésilien a multiplié les échecs. Il faut dire que Neymar a souvent été le symbole de ce qui n’allait pas au PSG en termes de professionnalisme. Mais en cette nouvelle saison, les choses pourraient bien changer. Puisque selon les premières informations qui sortent de la préparation estivale du PSG, le joueur de 30 ans est l’un des plus impliqués dans le groupe francilien. En plus de bien se comporter avec Luis Campos et Christophe Galtier, les deux nouveaux boss du sportif à Paris, Neymar se plie aux règles, et notamment celle qui consiste à arriver à l’heure à l’entraînement.

« Neymar va forcément revenir au top »

Alors est-ce le moment du renouveau de Neymar au PSG ? Anthony Clément, journaliste à L'Equipe, pense que oui : « Neymar qui se remobilise à la reprise, c’est un peu la tarte à la crème classique. Mais il y a quand même des arguments en sa faveur. Dans le nouveau schéma tactique du PSG, s’il est positionné derrière Messi et Mbappé, il va pouvoir s'épanouir. Il a les moyens de se relancer. S’il est sérieux, la préparation estivale peut lui permettre de se remettre à niveau physiquement. Et on sait qu’il a le talent. Cette saison, il va peut-être trouver un meilleur contexte pour se relancer ». Même son de cloche chez Bernard Lions. « Le bashing autour de Neymar m’énerve. On a l’impression que c’est un joueur has-been. Il n’est pas nul. C’est un intermittent du spectacle, ok. Mais si on regarde ses stats au PSG, ce sont les mêmes qu’il avait au Barça. Neymar, il lui manque juste un peu de constance et de régularité pour revenir au plus haut niveau. Il va retrouver son niveau en enchaînant les matchs. Et avec la Coupe du Monde en fin d’année, Neymar va forcément revenir au top », a lancé le chroniqueur de L’Equipe du Soir, qui pense que le PSG ne va pas regretter la non-vente de Neymar pendant ce mercato, alors qu’il a récemment été proposé à Manchester City.

Des propos qui vont demander confirmation, même si ce n'est pas au mois d'août, quand le championnat va reprendre, que le Paris SG attend son champion. Mais pour le moment, contrairement à 2019 quand le Brésilien avait tout fait pour partir, les dirigeants parisiens n'ont rien à reprocher à leur numéro 10. Il en va de même pour Christophe Galtier qui compte sur un Neymar très motivé pour montrer le chemin aux joueurs parisiens. Néanmoins, pour Neymar, le chemin à faire est énorme, et même un bon début de saison ne permettra pas de faire lever les doutes sur sa capacité à porter le club de la capitale au plus haut niveau.