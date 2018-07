PSG : Neymar mis sous haute pression par Mbappé et Cavani !

Dans : PSG, Mondial 2018, Foot Mondial, Equipe de France.

Alors que les attaquants du Paris Saint-Germain ont brillé avec leurs sélections respectives à la Coupe du Monde 2018, Thiago Silva souhaite que Neymar en fasse de même avec le Brésil.

Présent de tous les côtés durant le Mondial russe, les joueurs du club de la capitale française brillent de mille feux lors des huitièmes de finale. S'ils n'ont rien pu faire dimanche, vu qu'aucun joueur parisien n'a joué avec l'Espagne, la Russie, la Croatie et le Danemark, plusieurs cadres du PSG ont marqué les esprits samedi. Lors du premier match de la phase finale, Kylian Mbappé a marqué un doublé permettant à la France de se qualifier, alors qu'Angel Di Maria avait lui aussi trouvé le chemin des filets malgré la défaite de l'Argentine (3-4). Et quelques heures plus tard, Edinson Cavani a poussé son Uruguay vers les quarts avec ses deux buts face au Portugal (2-1). Des très bonnes performances made in PSG qui donnent des envies à certains, et notamment au Brésil, où Thiago Silva espère le meilleur pour Neymar.

« Je me suis dit que dans notre match, ce sera au tour de Neymar. Mbappé et Cavani ? Ils ont tous les deux été fondamentaux, espérons qu'il sera aussi inspiré qu'eux. Di Maria a aussi a très bien joué, même s'il a été éliminé. Je suis content que le PSG soit bien représenté dans ce Mondial », a balancé, sur L'Equipe, le capitaine du PSG et défenseur central de la Seleção, qui souhaite donc que son coéquipier auriverde imite ses deux collègues de la MCN contre le Mexique lundi. Surtout que Neymar dispose d'une occasion en or dans la lutte pour le Ballon d'Or en l'absence de Messi et de Cristiano Ronaldo, tous les deux éliminés... par des joueurs de Paris.