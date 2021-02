PSG : Neymar métamorphosé, Riolo sous le choc

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à l’adducteur droit contre Caen mercredi soir (0-1), Neymar est forfait pour les quatre prochaines semaines.

Le n°10 du PSG manquera le déplacement crucial à Barcelone, dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions, dans cinq jours. Un énorme coup dur pour l’international brésilien ainsi que pour le Paris Saint-Germain, déjà privé d’Angel Di Maria pour cette rencontre au Camp Nou. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo est revenu sur les blessures à répétition de Neymar. Et pour le polémiste de l’After Foot, il est clair que toutes ces déconvenues ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de la malchance. Très cash, le journaliste accuse frontalement Neymar en raison de son hygiène de vie douteuse, symbolisée par la métamorphose physique du joueur depuis son départ du FC Barcelone en 2017.

« Quand tu regardes les photos de Neymar au Barça et que tu compares avec maintenant, ce n’est plus le même homme. Il ne cache rien, il l’a dit dans une émission grand public sur TF1, il n’arrête jamais de faire la fête, cela fait partie de sa vie donc tout va bien (ironie). Il se trouve que pour une fois, je suis d’accord avec Pascal Dupraz. Neymar provoque en permanence, donc incite toujours son adversaire à faire des fautes, en revenant indéfiniment vers lui en le chambrant. Neymar prend continuellement le risque de se faire blesser, ce qui le prive d’énormément de matchs. Il est fautif à 100 % de ce qui lui arrive, il n’est plus l’un des meilleurs joueurs du monde à cause de ça, il n’est plus aussi performant » a lancé Daniel Riolo, véritablement choqué par la transformation de Neymar, lequel ne se comporte absolument pas comme un joueur de haut niveau à l’instar de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo selon l’éditorialiste.