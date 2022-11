PSG : Neymar, Messi et Mbappé dictent leur loi !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la dernière journée avant la Coupe du monde, le PSG se passera de l’ensemble de ses stars pour le match de championnat face à Auxerre.

Pour son retour en Ligue 1, l’AJ Auxerre avait forcément coché dans le calendrier le déplacement au Parc des Princes pour y affronter le champion de France en titre. Un match à priori très déséquilibré, mais qui laisse tout de même de l’espoir aux joueurs de Christophe Pellissier. En effet, pour cette dernière rencontre avant la Coupe du monde, Christophe Galtier va écouter ses stars et se passer de nombreux joueurs majeurs. Même si cela n’empêche clairement pas le PSG d’être favori de cette rencontre, et de ne pas mettre en danger sa première place même en cas de contre-performance, la priorité a été donnée aux internationaux qui ne veulent pas se blesser dans un match de Ligue 1 à quelques jours du début de la Coupe du monde.

Lors du dernier match à Lorient, Lionel Messi a été mis au repos en raison d’un souci au tendon d’Achille. Il se murmurait qu’une demande pour mettre au repos l’Argentin soit venu de la part de sa fédération, qui a prévu un match amical juste avant le début du rendez-vous au Qatar. Même si son retour à l’entrainement collectif est espéré ce jeudi, le staff parisien pourrait décider de ne pas prendre de risque avec La Pulga. Même chose pour Kylian Mbappé, sorti pendant le match face à Lorient avec une très légère douleur aux adducteurs. Enfin, Neymar enchaine les titularisations malgré sa récente suspension face à la Juventus, mais le Brésilien reste le joueur cible des défenseurs adverses cette saison en Ligue 1.

Le Qatar veut les stars du PSG au Mondial

Les trois joueurs sont les leaders de leur sélection au Mondial, et Christophe Galtier l’a bien compris. Selon Le Quotidien du Sport, l’entraineur du PSG va couper court à toutes les éventuelles inquiétudes en laissant les trois joueurs au repos pour la dernière rencontre de dimanche prochain. Une décision qui se comprend parfaitement à Paris, où l’idée n’est pas de faire la gaffe de priver une de ses stars du Mondial tant attendu. Le Qatar n’y serait pas non plus gagnant en cas d’absence d’un Messi, Mbappé ou Neymar à son évènement planétaire. Galtier mettra donc de l’eau dans son vin, et donnera du temps de jeu à des joueurs qui devraient regarder le mondial à la télévision, comme Hugo Ekitike.

Si elle devait se confirmer, cette décision risquerait toutefois de rappeler quelques mauvais souvenirs aux suiveurs du PSG, quand les joueurs vedettes du club parisien choisissaient leurs matchs. Mais pour l’occasion, l’exception prévaut, surtout si cela permet au club de la capitale de laisser se préparer dans les meilleures conditions possibles des joueurs qui devront passer du championnat à la Coupe du monde sans même pouvoir souffler. Et l’idée est aussi de récupérer des joueurs dans la meilleure forme mentale et physique après le Qatar.