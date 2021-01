PSG : Neymar-Mbappé, c'est le robot Saint-Germain

Dans : PSG.

Même s’ils ne sont actuellement pas à 100 % du côté du Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé restent les deux stars de la Ligue 1.

Chaque sortie du duo franco-brésilien est épiée par tous les suiveurs du football français et européen. Il faut dire que les deux joueurs les plus chers de l’histoire de ce sport ont un véritable statut de star à travers le monde. Malgré tout, en ce moment, Neymar et Mbappé ne sont pas au meilleur de leur forme, le Brésilien étant de retour d’une blessure à la cheville, et le Français n’étant pas à son top physiquement. Mais ce n’est pas pour autant que les attaquants du PSG ne font pas peur aux défenseurs adverses. Et Jonathan Panzo ne peut que valider, lui qui garde un sacré souvenir de son duel avec Neymar et Mbappé sous le maillot de Dijon en octobre dernier (0-4). Interrogé par la site de la LFP, il avoue avoir encore des sueurs froides de sa rencontre avec le joueur de la Seleçao et le champion du monde français du Paris Saint-Germain.

Neymar-Mbappé, deux robots au Paris Saint-Germain

« Le match contre le PSG de Neymar et Mbappé ? C'était une blague. Défendre contre eux, c’est comme de défendre contre des robots. Ils sont si rapides, ils sont tellement bons, c'est tellement difficile à les contrôler. Cette expérience de jouer contre ce genre de joueurs est bonne pour moi », a lancé, sur le site officiel de la Ligue 1, le défenseur central anglais du DFCO, qui pense que Neymar et Mbappé sont des top-players, malgré les critiques du moment. Difficile de dire le contraire en regardant les statistiques, vu que Mbappé et Neymar sont impliqués dans 23 buts en championnat depuis le début de la saison, même s'il est évident qu'on a déjà vu le duo à un meilleur niveau.