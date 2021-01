PSG : Les passements de jambes de Mbappé, ça fait vomir Larqué

Dans : PSG.

Même s’il a encore de très bonnes statistiques sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’est plus que l’ombre de lui-même dans le jeu…

Depuis quelques semaines, le champion du monde traverse la plus mauvaise passe de sa carrière. Entre sa révélation à Monaco et sa confirmation en équipe de France et au PSG, Kylian Mbappé n’avait jamais été dans la tempête. Et c’est bel et bien le cas en ce moment, vu le nombre des critiques qu’il essuie après chaque sortie sous le maillot parisien. Il faut dire que l’attaquant de 21 ans enchaîne les contre-performances. Mercredi, lors de la victoire du PSG contre l’OM à l’occasion du Trophée des Champions (2-1), Mbappé a perdu six ballons. S’il ajoute le déchet technique au fait qu’il n’arrive plus à faire de différences par sa vitesse, Mbappé va vite quitter son costume de star. Et ce n’est pas Jean-Michel Larqué qui dit le contraire, lui qui pense que Mbappé ne mérite actuellement pas d’être titulaire au PSG.

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n’a pas sa place au PSG. Je ne vais pas le trépaner pour savoir ce qu’il a dans la boite crânienne, mais que c’est compliqué… Que c’est compliqué dans tout ce qu’il fait. Pourquoi il va nous faire des passes derrière la jambe d’appui ? Pourquoi il va nous faire douze passements de jambe alors qu’il reste sur place ? Ce garçon-là a besoin d’une cure de désintoxication. Une cure pour son football, qui est totalement pollué par des gestes inutiles. Ce qui fait la force d’un garçon comme ça, c’est sa vitesse, mais on ne le voit plus. Je vais voir si Pochettino a plus de courage que Tuchel, ou en tout cas plus de prise sur Mbappé. Je ne suis pas dans les petits secrets du Camp des Loges, je ne sais pas si c’est Mbappé qui commandait Tuchel, mais là, il a besoin d’aller s’aérer l’esprit et de regarder quelques vidéos où il faisait des une-deux, puis des appels… Aujourd’hui, il veut le ballon dans les pieds pour ridiculiser l’adversaire. Évidemment avec sa pointe de vitesse, il peut passer, mais derrière il va perdre la balle », a balancé le consultant de RMC, qui espère que Pochettino va retrouver le Mbappé de Monaco du côté du PSG.