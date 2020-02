PSG : Neymar-Leonardo, le clash de trop ?

Dans : PSG.

Neymar a lancé un missile contre le PSG après la défaite à Dortmund, mais le Brésilien visait surtout Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Mis à l’écart des quatre derniers matchs du Paris Saint-Germain (Nantes, Lyon, Pau, Amiens), suite à son souci aux côtes, Neymar a très mal vécu cette période. Et l’attaquant de la Seleçao et du PSG l’a fait rapidement savoir après la défaite face au Borussia Dortmund, c’est le club qui a refusé qu’il joue, estimant qu’il ne fallait prendre aucun risque. Une décision qui a visiblement ulcéré Neymar. « Malheureusement, ce n'était pas mon choix. C'est un choix du club, des médecins. Ils ont pris cette décision et moi je n'ai pas aimé. On a eu beaucoup de discussions autour de cela car moi je voulais jouer. Je me sentais bien mais le club avait peur. Au final, c'est moi qui en souffre », a lancé le Brésilien, conscient que cette sortie médiatique allait faire du bruit. Et si l’on en croit Le Parisien, plus que Thomas Tuchel et le staff médical du Paris SG, c’est son compatriote Leonardo que Neymar en veut.

Depuis le retour du directeur sportif brésilien au PSG, la communication entre les deux hommes n’est pas vraiment harmonieuse, le mercato 2019 ayant rapidement tendu la situation entre Neymar et Leonardo. Mais cette fois, ce dernier a clairement mis en furie le joueur, lequel l’aurait « supplié » en vain de pouvoir revenir à la compétition avant le déplacement à Dortmund. « La décision de ne pas faire jouer Neymar pour le préserver de tout risque de rechute avant le Ligue des champions est revenue in fine à Leonardo qui s'est aligné sur les recommandations du staff médical », explique le quotidien, citant plusieurs sources internes au Paris Saint-Germain. De quoi relancer les doutes sur l’avenir de Neymar au PSG et sur une éventuelle prolongation de la star brésilienne.