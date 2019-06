PSG : Neymar, la surprise XXL du départ de Dani Alves ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dani Alves a officialisé dimanche son départ du Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien et le PSG n'ayant pas trouvé d'accord pour une prolongation. Après deux saisons pas réellement convaincantes en France, Dani Alves se retrouve donc libre de signer où il le souhaite. Et comme on parle d'un possible départ de Neymar du Paris SG lors de ce mercato, chacun se demande si Dani Alves ne prépare pas le terrain pour son compatriote et ami. Ce lundi, Sport affirme que c'est effectivement le cas et qu'avant la signature de Neymar, le FC Barcelone pourrait annoncer la venue de Dani Alves ! Ce qui serait évidemment un très gros signal envoyé au PSG et à Neymar.

En effet, selon le média sportif espagnol, l'expérimenté défenseur brésilien pourrait remplacer Nelson Semedo, l'international portugais n'ayant pas caché son désir de partir du Barça lors de ce marché des transferts 2019. En faisant venir Dani Alves, les dirigeants barcelonais semblent vouloir prouver à Neymar qu'ils sont sensibles à sa situation, car pour l'instant on parle surtout de contraintes (salaires en baisse, excuses...) imposées par le FC Barcelone à la star du Paris Saint-Germain pour qu'il revienne en Catalogne. Les mauvais esprits feront cependant remarquer que Dani Alves n'a plus le niveau pour être un titulaire indiscutable au Barça, mais il peut éventuellement faire une doublure de choix. Et si en plus Neymar est content...