PSG : Neymar l'avoue, il joue désormais à l'expérience

Dans : PSG, Ligue 1.

Leader offensif et meneur de jeu à Paris, Neymar redevient un ailier quand il retrouve sa sélection. Son célèbre poste de trublion du côté gauche est celui que Tite préfère, même si bien évidemment, le numéro 10 du PSG a le loisir de dézoner quand il le souhaite. Néanmoins, contrairement à la saison passée, le Brésilien évolue à deux postes différents entre son club et sa sélection, et cela ne le dérange pas du tout. C’est ce qu’il a bien fait comprendre en conférence de presse, rappelant au passage que les deux positions ne l’empêchaient pas de prendre ses responsabilités en ce qui concerne le jeu offensif de ses équipes.

« Je crois que, en fonction de l’occasion, je peux être amené à changer mon positionnement, mais c’est toujours le coach qui décide. À Paris, je joue davantage dans l’axe et, ici, Tite me donne plus de liberté, pas seulement dans l’axe mais aussi pour aller sur l’aile. Les années passant, un joueur cherche son meilleur positionnement, à cause de la vitesse… Cela fait partie du football, mais je crois que j’ai encore de l’énergie à revendre. Plus tu joues, plus tu gagnes en expérience, tu sais à quel moment gérer ou accélérer lors d’un match… Aujourd’hui, je sais faire cela sur le terrain et je connais mon rôle. Je suis attaquant, un créateur de jeu. Pas moi seulement, mais aussi Coutinho, Firmino, Lucas, Jesus. Nous sommes là pour créer des occasions pour nos partenaires. Je suis heureux, je ne fuis pas mes responsabilités sur le terrain. Je cherche à dribbler, procurer des occasions », a prévenu un Neymar qui ne veut pas être accusé d’avoir changé sa façon de jouer avec le temps, lui qui aime toujours autant déstabiliser son adversaire, tout en essayant désormais de devenir encore plus efficace devant le but.