PSG : Neymar jette son maillot à la poubelle, un fake fait le buzz

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a un an de cela, les vidéos de Neymar se roulant par terre jusqu’à l’infini faisaient le buzz sur les réseaux sociaux, où l’attitude du Brésilien lors de la Coupe du monde avait autant agacé que fait rire.

Absent des terrains cet été en raison de sa nouvelle blessure, le numéro 10 du PSG a zappé la reprise avec son club et devrait se présenter au Camp des Loges avec une semaine de retard, afin de satisfaire à des besoins commerciaux et caritatifs dans son pays, sans compter d'autres escapades sportives ou autres. Une décision qui marque la fin de l’aventure de Neymar à Paris ? C’est un sentiment globalement partagé, et surtout très partagé sur les réseaux sociaux, où une vidéo détournant la présentation du nouveau maillot du PSG a déjà été regardée plusieurs millions de fois.

On y voit les joueurs se passer la nouvelle tenue des Parisiens, jusqu’à ce que Neymar préfère la mettre à la poubelle plutôt que de le passer à son voisin. Un petit montage rapide mais qui fait son effet. Peut-être parce que ce fake résume ce que pensent de nombreux supporters parisiens, pour qui l’ancien barcelonais n’a plus envie de rester, et est prêt à manquer de respect au Paris SG pour forcer son retour au FC Barcelone.