PSG : Neymar inarrêtable, Messi et Cristiano Ronaldo ne suivent plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur à Toulouse (3-0) mercredi lors de la 5e journée de Ligue 1, Neymar se montre décisif à chaque rencontre du Paris Saint-Germain. Le Brésilien fait preuve d’une incroyable régularité ces derniers mois. Ce que confirment les statistiques et le nouveau record chipé à son coéquipier Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo.

Il y a encore quelques semaines, Neymar était présenté comme le joueur dont personne ne voulait. Le Paris Saint-Germain souhaitait le pousser vers la sortie, mais les clubs ne se bousculaient pas pour le récupérer. Cette situation a peut-être vexé le Brésilien. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que le numéro 10 a remis les pendules à l'heure en l’espace de quelques rencontres. Neymar réalise effectivement un excellent début de saison avec d’énormes statistiques !

Neymar survole la Ligue 1

Toutes compétitions confondues, c’est-à-dire en prenant le Trophée des Champions en compte, l’attaquant parisien totalise déjà 9 buts et 6 passes décisives en 6 matchs. Son nom apparaît donc en tête des classements des buteurs (7) et passeurs (6) de Ligue 1 après 5 journées. Certains diront que la perspective de disputer la Coupe du monde avec le Brésil y est pour beaucoup. Il faut pourtant rappeler que Neymar avait déjà bien terminé le précédent exercice.

⚽️ Pour son 150e match en Rouge et Bleu, @neymarjr inscrit son 109e but et rejoint Pauleta au classement des meilleurs buteurs parisiens. 🔴🔵 #TFCPSG https://t.co/Z1DsHL9azA pic.twitter.com/AMyLxCSPhh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2022

La preuve en chiffres encore une fois puisque l’international auriverde, club et sélection compris, a marqué lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues (3 pour le Brésil, 11 pour le PSG). Il s’agit évidemment de la plus longue série de sa carrière, souligne le statisticien Opta. Et la stat devient encore plus impressionnante lorsque l’on ajoute les offrandes pour ses coéquipiers. En effet, Neymar a été décisif lors de ses 16 derniers matchs club et sélection confondus, un nouveau record ! Le Parisien partageait jusqu'ici la meilleure performance (15) avec son coéquipier Lionel Messi et avec le Portugais Cristiano Ronaldo. C’est dire à quel point Neymar marche sur l’eau.