PSG : Neymar humilié en public, la lourde erreur d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de tout tenter pour se séparer de Neymar, qui ne répond pas aux attentes. Nasser Al-Khelaïfi a pour la première fois parlé en ce sens publiquement, et cela ne passe pas.

Impossible à arrêter du temps de sa splendeur au FC Barcelone, Neymar risque d’être également impossible à faire bouger du Paris Saint-Germain. Le numéro 10 des champions de France est bien poussé dehors par le club de la capitale, qui ne voit plus vraiment son nouveau projet s’articuler autour de lui. Son niveau de performance n’est pas au rang attendu, mais son contrat est en revanche capable de faire fuir n’importe quel courtisan. Neymar, qui avait poussé pour quitter le PSG deux ans après son arrivée, en 2019, a désormais changé d’avis. Retenu de force, il se trouve bien à Paris, et estime qu’avec Messi et Mbappé, il se retrouve avec une place centrale dans un candidat à la victoire en Ligue des Champions.

Malgré ce statut enviable et ce contrat en béton, Neymar ne peut pas faire la sourde oreille qui court sur son compte. S’il avait fait savoir en mai, au moment où la Ligue 1 se terminait, qu’il ne prêtait aucune attention aux rumeurs, il ne peut pas ne pas les entendre, lui qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Devant la déferlante d’annonce au sujet de son avenir incertain au PSG, le Brésilien a donc pris son smartphone pour donner son ressenti. Le tout en rigolant, même si forcément, il y a de l’agacement de se sentir poussé dehors, ce qu’il n’a jamais connu avant cela dans sa carrière. « Coucou les fakes news, voici pour vous. Beaucoup de soleil, de paix et d’amour », a livré Neymar sur une story Instagram.

La Juventus se place pour Neymar

Une réponse à plusieurs infirmations qui faisait état des efforts que le PSG fournit pour le faire partir. Le club de la capitale aurait en effet contacté le FC Barcelone et le Real Madrid pour savoir s’ils étaient intéressés par ses services, sans réponse positive. Newcastle et Manchester United sont parfois cités comme de possibles points de chute, sans que cela n’aboutisse. Et c’est désormais la Juventus Turin, qui aurait flairé le bon coup et étudierait la possibilité de faire une offre sachant que le PSG ne sera pas trop regardant sur le montant, affirme Sport.

Beaucoup d’informations qui vont donc dans le sens d’un Neymar indésirable au PSG, même si son transfert sera une toute autre paire de manche. Surtout, il ne faudrait pas que les Parisiens viennent à regretter un joueur qui a encore du talent à revendre, et qui peut frapper fort la saison prochaine, assure Walid Acherchour. Pour ce dernier, Nasser Al-Khelaïfi fait un écran de fumée en ciblant Neymar, alors que le Brésilien ne peut pas être accusé de tous les maux. « Je l’ai beaucoup critiqué et bien entendu que son rendement était insuffisant. Mais ça m’énerve un peu car j’ai l’impression que la solution, ce serait uniquement de virer Neymar. Nasser a envie de mettre Neymar sur la place publique, alors que ce n’est pas lui le coupable. Ce n'est pas lui qui vient de le prolonger et ne lui interdit pas de marcher sur l'institution. Il est critiquable, et je comprends la colère des supporters. Mais il faut arrêter de caricaturer, car il est encore capable d’aider le Paris SG. J’ai envie d’y croire, avec son année charnière où il y a la Coupe du monde. Ce sera très important pour Neymar, car s’il ne veut pas après tout ce qu’il a mangé et qu’il a 30 ans, ce n’est plus la peine », a livré le journaliste de l’After Foot, persuadé que Neymar ne peut pas être à lui tout seul la cause de tous les problèmes du PSG, et le seul qui prenne la porte après la chausse au « bling-bling » décrétée par Nasser Al-Khelaïfi.