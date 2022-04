PSG : Neymar, génie ou arnaque, ça se déchire !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur de l'ouverture du score pour le PSG contre l'OM, Neymar a montré toutes ses qualités et ses défauts contre Marseille. Le débat sur le joueur brésilien fait rage.

En l’espace de 90 minutes, les fans de football ont assisté probablement au pire clasico de ces dernières années, mais un joueur à tout de même relativement tiré son épingle du jeu. Auteur d’une belle inspiration sur l’ouverture du score, face à un Pau Lopez un peu perturbé, Neymar a en effet attiré les projecteurs sur lui en électrisant un peu une rencontre qui n’a jamais atteint des sommets, y compris dans l’intensité. Et même s’il a été averti pour une faute imaginaire sur Mattéo Guendouzi, qui a montré que lui aussi était capable de simuler aussi bien que le Brésilien, Neymar a probablement évité de peu de rejoindre les vestiaires plus tôt que ses coéquipiers du PSG suite à une autre faute sur Dimitri Payet. Une attitude agaçante qui a mis en colère un de ses fans, Kevin Diaz, ancien footballeurs professionnel et consultant sur RMC. « J’adore ce joueur, mais depuis 3-4 ans il s’est complètement perdu. Là, il était complètement surexcitation, il est ingérable sur la pelouse », constate le membre de l’After Foot.

Neymar était motivé pour PSG-OM, peut être trop

Dans L’Equipe, on reconnaît que Neymar a réellement montré contre Marseille ce dont il était capable de bien et de mauvais lors d’un match de football. « Face à l'OM, le Brésilien a livré une double facette de sa personnalité de footballeur: un joueur différent et déterminant, le meilleur Parisien de la ligne offensive, impliqué sur les deux buts de son équipe, mais qui a aussi le plus grand mal à contrôler ses émotions, ce qui se traduit par une grande nervosité (...) Comment expliquer cette attitude de la part d'un joueur aussi expérimenté que lui (30 ans), qui a joué pléthore de matches à enjeu dans sa carrière ? Par une envie de bien faire dans ce match si particulier entre les deux meilleurs ennemis de L1? Peut-être », s’interroge Arnaud Hermant. Dans Le Parisien, si on n’éclipse pas l’engagement parfois à la limite de Neymar, on met surtout en avant sa prestation. « Le Brésilien a livré un match dense avec un but et beaucoup d’initiatives lors de la victoire parisienne dans le clasico ce dimanche. Cela lui a permis de recevoir un bel accueil du public, alors qu’il avait été sifflé avant la rencontre (...) En tout cas, Neymar a livré ce dimanche soir un match plein et digne de son standing », s’enthousiasme David Opoczynski.

Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, l’ancien joueur du FC Barcelone fait clairement l’unanimité. « Neymar m'a fait plaisir. En dehors de deux trois pertes de balle stupides, je l'ai trouvé en forme, juste dans le jeu et surtout il avait la rage. Il voulait gagner ce putain de classique. Il a baissé physiquement à partir de la 60e mais il a tout donné », applaudit @oAzzoo, qui est imité par un autre célèbre suiveur du PSG, @PrinceduParc : « Sans Neymar dans cette première mi-temps, je ne sais pas ce qu'on produirait offensivement ! C'est lui qui déclenche tout et tout faisant son repli défensif sur son aile pour aider Nuno ! ». Photographe pour Paris United, mais également chef d’édition de Free Ligue 1, François Denat applaudit lui aussi la performance de l’attaquant brésilien : « Neymar se fait insulter depuis des semaines mais ça l’empêche pas d’être totalement investi », avant de diffuser une photo du joueur avec comme légende « ivre mort », en référence aux récentes accusations de Daniel Riolo à l’encontre de la star du Paris Saint-Germain.