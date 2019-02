PSG : Neymar forfait, un coup dur pour Paris… et Man United !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Avec neuf victoires en dix matchs toutes compétitions confondues, Manchester United a fait le plein de confiance avant d’affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Le changement de manager a totalement libéré les Red Devils, beaucoup plus ambitieux dans le jeu, mais aussi dans leurs déclarations. Certes, le champion de France reste favori de ce huitième de finale, mais les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer tiennent un discours positif. A l’image de l’ailier Jesse Lingard, persuadé que MU peut créer la surprise.

« Nous voulons gagner et, si nous nous appliquons correctement, nous pouvons faire le travail, a confié l’international anglais à Goal. Nous croyons en nous-mêmes. Nous avons gagné beaucoup de matchs de suite, nous avons retrouvé notre confiance et nous croyons en nous-mêmes. Nous avons trouvé notre rythme et tout est possible pour nous maintenant. » D’autant que l’absence sur blessure de Neymar affaiblit le PSG. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour les Mancuniens.

« Vous ne pouvez pas rêver plus grand »

« Neymar est parmi les meilleurs du monde et vous pouvez apprendre de ces joueurs. On veut toujours affronter les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde, a regretté Lingard. La Ligue des Champions à domicile, contre le PSG, vous ne pouvez pas rêver plus grand que cela. Ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Leur équipe se porte bien pour le moment. Nous voulons profiter de cette occasion et affronter les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. »

Que les Red Devils se rassurent, ils n’auront pas le temps de s’ennuyer avec l’autre star parisienne.« Mbappé est un très bon footballeur, a encensé le joueur formé à Manchester United. Il a parcouru un long chemin pour arriver là où il est maintenant. Il est encore si jeune et ça fait vraiment peur (quand on pense à ce qu'il peut encore faire, ndlr). » Lingard ne s’y trompe pas, l’international français sera la principale menace mardi à Old Trafford.