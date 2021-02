PSG : Neymar, fausse gastro et vraie gueule de bois ?

Dans : PSG.

Neymar ne s'est pas entraîné samedi avec le Paris Saint-Germain, mais il est dans le groupe parisien pour le match contre l'OM. Son anniversaire laisse penser à un souci différent.

A la surprise générale, Neymar n’était pas présent au Camp des Loges samedi, au lendemain de son anniversaire que la star brésilienne du PSG a fêté chez lui avec certains de ses coéquipiers si l’on en croit les réseaux sociaux. Pour justifier cette absence imprévue, le club de la capitale a indiqué dans un communiqué médical que Neymar souffrait d’une gastro-entérite, ce que Mauricio Pochettino a confirmé en conférence de presse, l’entraîneur argentin semblant un peu flou sur ce sujet. Selon Le Parisien, la version donnée par le Paris Saint-Germain concernant Neymar est probablement destinée à masquer un motif moins facile à justifier à la veille d’une rencontre contre l’Olympique de Marseille qui ressemble à un sommet de la Ligue 1, même si l’OM n’est plus en course pour le titre alors que le PSG doit tenir un rythme d’enfer compte tenu des performances de Lille et Lyon.

Globalement, un doute sérieux existe sur la fameuse gastro de Neymar qui serait peut-être une bonne vieille gueule de bois comme le suggère Le Parisien. « Gastro ou détox ? Info ou intox ? (…) Seule certitude, l’absence de Neymar au camp des Loges hier interroge plus qu’elle ne surprend. Bien qu’il dévoile ces dernières semaines une certaine forme de sagesse en étalant son amour pour le PSG et son envie de se poser dans la capitale, le Brésilien ne parvient toutefois pas à se délester de cette image de noceur que son statut et sa prolongation de contrat XXL devraient l’inviter à lisser », explique le quotidien francilien, qui précise cependant que les images diffusées sur les réseaux sociaux par Neymar et les participants à cette fête sont assez « sobres », bien loin du délire des années précédentes, même s’il est clair que le joueur s’est couché tard. Autrement dit, la communication autour de ce sujet a été contrôlée, y compris avec cette gastro.