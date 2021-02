PSG : Coup de tonnerre, Neymar absent contre l'OM ?

Dans : PSG, OM.

A la veille du match OM-PSG, Neymar n'était pas présent à l'entraînement de samedi matin au Camp des Loges. La star brésilienne semble incertaine pour ce Clasico sous haute tension, il souffre d'une gastro-entérite.

Le Paris Saint-Germain a l’habitude de diffuser en direct les 15 premières minutes de son entraînement et à la veille du très attendu déplacement au Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille, il y avait évidemment du monde pour suivre cette séance de travail. Cependant, un événement a sauté aux yeux, ou plutôt c’est une absence qui a retenu toutes les attentions, à savoir celle de Neymar. En effet, la star brésilienne du PSG, dont on sait qu’il se régale des duels contre l’OM, n’a pas pris part à ces 15 minutes d’entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le club de la capitale a rapidement indiqué que Neymar souffrait d'une gastro-entérite et qu'une nouvelle évaluation sur sa forme sera faite dans les prochaines heures.

On devrait en savoir plus sur la présence, ou non, de Neymar contre l’Olympique de Marseille à 15 heures, puisque l’entraîneur du PSG sera en conférence de presse. Les mauvais esprits pourront s'étonner de cette gastro qui intervient au lendemain de l’anniversaire de l’ancien joueur du Barça, même s'il ne faut pas voir le mal partout. En attendant, le Paris Saint-Germain, qui n'est pas totalement rassuré en Ligue 1, aurait probablement apprécié d'avoir un Neymar à 100% et quoi qu'il arrive ce ne sera pas le cas.