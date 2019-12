PSG : Neymar fait peur, CR7 est fini, Mbappé rafle tout !

Dans : PSG.

Le 8 décembre 2019 restera un jour particulier dans la carrière de Kylian Mbappé. Puisque dimanche, il a présenté la première collection à son nom avec son équipementier Nike.

À 20 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté une Coupe du Monde avec l’équipe de France et des titres de champion de France avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. S’il performe sur les terrains, l'international tricolore brille aussi en dehors. En février dernier, il avait été à la UNE du magazine américain Time. Mais là, il vient d’entrer dans une autre dimension en terme de marketing. En devenant le plus jeune joueur à avoir droit à sa collection personnelle chez Nike, Mbappé a écrit une page d’histoire. De quoi le rendre fier. « Cette collaboration est une marque de confiance de Nike. C'est une étape supplémentaire dans ma carrière et dans ma vie. C'est une nouvelle chose que je vais devoir assumer. Mais je suis très fier d'avoir une collection à mon nom », a-t-il lancé au coeur du Stade de France, réquisitionné pour l’occasion et repeint aux couleurs de la ligne « Bondy Dreams ».

Pour le lancement de cette collection, le géant américain avait effectivement invité 125 jeunes de Bondy, qui ont eu la chance d’échanger quelques ballons avec Mbappé. Un investissement finalement logique selon Lionel Maltese. « Mbappé arrive à un moment où Cristiano Ronaldo est en fin de carrière et qu'un profil comme Neymar fait peur aux annonceurs. Il est aussi très jeune, il a donc la possibilité de toucher plusieurs générations, et donc que la marque puisse perdurer. L'autre critère, c'est que Mbappé est quelqu'un qui sait très bien s'exprimer. CR7 a développé une marque puissante, mais il était au Real Madrid qui est sponsorisé par Adidas. Il n'y avait pas un alignement parfait pour Nike. Si Kylian Mbappé part au Real, ce sera plus compliqué pour Nike de créer une forte marque Mbappé », a avoué, sur L'Équipe, le professeur en marketing sportif, qui pense que cette collaboration sera bénéfique à tout le monde. Car si Nike veut capitaliser sur la marque Mbappé, l’attaquant, lui, va pouvoir développer ses revenus sponsoring. Ce qui est non négligeable dans le business du football moderne...