PSG : Devinez qui pointe son nez pour Verratti en vue du mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Qu’il semble loin l’été 2017 au cours duquel Marco Verratti avait été tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Devant le forcing du club catalan et celui de son agent, le PSG s’était opposé avec virulence en inversant totalement la tendance pour récupérer Neymar, et forcer, devant la polémique qui enflait, l’Italien à se séparer de son agent de toujours. Moins d’un an plus tard, Marco Verratti a livré une prestation décevante face au Real Madrid, et le PSG est éliminé de la Ligue des Champions avec une possible refonte de son milieu de terrain pour le prochain mercato.

Une situation qui intéresse toujours le FC Barcelone selon Sport, pour qui la direction sportive du club catalan va suivre l’évolution de ce dossier dans les prochains mois. L’été dernier a toutefois clairement échaudé la position du leader de la Liga, qui attend désormais de voir si le PSG laissera transparaitre un signe vers un transfert. Si cela devait être le cas, alors le Barça passerait à l’action pour récupérer un joueur qui le séduit depuis longtemps, mais qu’il n’a jamais réussi à faire venir. Aux dirigeants parisiens, qui n’ont pour une fois pas prolongé leur prodige cette saison, de donner le ton. Et nul doute que son nouvel agent, un certain Mino Raiola, sera attentif au moindre signe poussant vers un transfert de son poulain.