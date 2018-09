PSG : Neymar fait peur à toute la Ligue 1 avec sa promesse

Dans : PSG, Ligue 1.

Tout comme à Nîmes le 1er septembre dernier, dernier déplacement du PSG en Ligue 1 avant celui de dimanche à Rennes, Neymar a vu un enfant débarquer sur la pelouse bretonne afin de venir le saluer...et d'obtenir en retour le maillot de la star du football mondial. Et là encore les services de sécurité ont été pris de vitesse et n'ont pas réussi à empêcher la venue sur le terrain de ce jeune garçon, ce qui fait évidemment mauvais genre et pose des questions sur la sécurité.

Et ce ne sont pas les propos de Neymar qui vont rassurer les services de sécurités des futurs hôtes du Paris Saint-Germain. En effet, la star du PSG a déjà fait savoir que chaque fois que cette scène se reproduira alors il aura la même réaction. « Je suis toujours heureux de recevoir l’affection des gens et des enfants en particulier. Quand cela vient d’un petit, c’est très naturel, très pur. A chaque fois que je pourrai répondre à ces marques d’affection, je le ferai avec plaisir », a très clairement prévenu l'attaquant du Paris SG. Les stadiers des clubs de Ligue 1 ont donc tout intérêt à serrer la vis sous peine de voir chaque match du PSG se transformer en concours du premier gamin qui réussira à entrer sur la pelouse. Il ne faudrait pas que ce moment plutôt très très sympa devienne un jeu dangereux...