PSG : Neymar fait oublier le mercato, Paris jubile

Encore buteur et passeur décisif face à Amiens samedi soir (4-1) au Parc des Princes, Neymar affiche une forme resplendissante ces dernières semaines.

Très critiqué après le mercato estival, durant lequel il souhaitait rejoindre le FC Barcelone, l’international brésilien est désormais concentré à 100 % par le projet parisien comme il l’a récemment indiqué dans une interview accordée à France Football. Peu à peu, le Paris Saint-Germain découvre le nouveau Neymar, celui qui met tout le monde d’accord et qui a totalement fait oublier les épisodes désagréables du mercato. Et le club de la capitale française jubile, à l’image de son compatriote Marquinhos.

« Neymar, c’est un joueur clé surtout. Il prend ses responsabilités en main, on est en train de le voir sur le terrain, il veut toujours le ballon, il veut être décisif, il veut faire les passes, il veut marquer. Voila, maintenant tout le monde sait ce qu’il s’est passé, tout le monde sait comment est la situation, c’est un joueur du Paris Saint-Germain et il est en train de se donner à fond sur le terrain et c’est ça que les supporters, le club et nous les collègues on veut qu’il fasse pendant cette saison » a commenté le défenseur du Paris Saint-Germain, ravi de voir Neymar afficher un tel niveau depuis quelques semaines. Espérons pour le club de la capitale française que le constat sera le même après les matchs de Ligue des Champions en février et mars prochain.