PSG : Neymar exige Vinicius avant de prolonger !

Dans : PSG.

La prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain semble acquise, mais le joueur brésilien aurait demandé à Nasser Al-Khelaifi de faire signer Vinicius Jr si Kylian Mbappé s'en va.

Après sa démonstration face au Bayern Munich en Ligue des champions, même s’il n’a pas marqué, Neymar est au coeur de l’actualité parisienne puisque RMC a confirmé samedi que l’attaquant brésilien était proche de parapher une prolongation de contrat avec le PSG. Cependant, la presse espagnole est, elle, persuadée que si Neymar a fait traîner les choses avec Leonardo, c’est qu’il souhaite obtenir la garantie que le club de la capitale ne restera pas sans réagir si Kylian Mbappé doit partir pour le Real Madrid ou ailleurs. Convaincu également que Lionel Messi ne quittera par le FC Barcelone en fin de saison, la star du Paris Saint-Germain a même soufflé un nom aux dirigeants du PSG annonce le site OKdiario. Et ce nom, c’est celui d’un compatriote de Neymar, Vinicius Jr, attaquant du Real Madrid qui a lui aussi brillé en Ligue des champions face à Liverpool.

Neymar veut Vinicius pour renforcer le PSG

Le média en ligne affirme que Neymar et Vinicius Jr ont une excellente relation, au point même que le joueur du PSG serait venu rendre visite à l’attaquant du Real Madrid il y a quelques semaines, passant quelques heures au domicile de son compatriote. Neymar est donc convaincu que si le Paris Saint-Germain perd Kylian Mbappé et ne fait pas venir Lionel Messi, alors la seule option réellement sérieuse est de faire signer Vinicius, la possibilité d’inclure l’attaquant de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec les Merengue, dans un deal pour Mbappé étant envisageable. Bien évidemment, du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, la priorité absolue est de prolonger Neymar ET Kylian Mbappé, mais forcément les responsables parisiens ne peuvent pas rester les bras croisés en attendant que le champion du monde se décide. Et Vinicius Jr constitue une piste plausible.