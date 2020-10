PSG : Neymar réclame 180ME pour signer jusqu'en 2027 !

Dans : PSG.

Malgré un début d’exercice 2020-2021 tronqué par les blessures et les suspensions, Neymar réalise quand même de belles choses avec le Paris Saint-Germain. Et le Brésilien veut prolonger au PSG.

Cette saison, Neymar, c’est deux buts et quatre passes décisives en six matchs toutes compétitions confondues. Malgré ces belles statistiques, l'international brésilien vit quand même un départ compliqué. Entre le Covid-19, son carton rouge contre l’OM, son déplacement international avec le Brésil en octobre et sa récente blessure à l’adducteur, le joueur de 28 ans a loupé de nombreux rendez-vous avec le PSG. Pas de quoi altérer son amour pour Paris. Plutôt à son aise dans le club de la capitale, et notamment depuis le Final 8 de la Ligue des Champions, Neymar veut rester le plus longtemps possible au PSG. Si bien qu’il envisage désormais de prolonger son contrat, qui court pour l’instant jusqu’en 2022. C’est en tout cas l’annonce faite par Foot Mercato.

Selon le média français, l'Auriverde est « prêt à signer un nouveau bail de cinq ans aux mêmes conditions financières que son contrat actuel, à savoir 36 millions d'euros par an », soit un investissement total de 180ME pour le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, l'idée étant évidemment de signer au plus vite cette prolongation et de ne pas attendre 2022. Ces derniers jours, Neymar a même discuté de cette possibilité de prolongation avec Nasser Al-Khelaïfi, mais le président du PSG ne s'est pas trop avancé. Tout simplement parce que Leonardo s’intéresse plutôt au dossier de Kylian Mbappé. Mais cette information sur Neymar va en tout cas faire le bonheur des suiveurs du PSG si elle venait à se confirmer. Ils pourraient donc admirer Neymar quelques saisons encore, alors qu’il a bien failli retourner au Barça en 2019.