PSG : Mbappé exige un mercato de gala pour prolonger !

Depuis la fin du mercato le 5 septembre, Leonardo a fait de la prolongation de Kylian Mbappé sa priorité absolue au Paris Saint-Germain.

Le directeur sportif brésilien doit également gérer la situation contractuelle de Neymar. Mais plus que jamais, le PSG donne sa priorité à Kylian Mbappé. En ce sens, Leonardo a rencontré l’entourage de l’attaquant de l’Equipe de France la semaine dernière afin d’évoquer une prolongation de contrat au-delà de 2022. Mais pour l’heure, aucune avancée significative n’est à signaler pour la direction du Paris Saint-Germain, qui se heurte à certaines exigences de la part de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Et selon L’Equipe, on ne parle pas là de gros sous puisque pour l’heure, il n’y a pas eu la moindre négociation salariale entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé.

« Le clan Mbappé, un peu échaudé par le dernier mercato estivo-automnal, souhaite notamment savoir comment les champions de France en titre entendent se renforcer aux postes clés et quels moyens seront mis en oeuvre pour remporter la Ligue des champions » fait savoir le journaliste Damien Degorre, pour qui Kylian Mbappé n’acceptera de rester au Paris Saint-Germain que si le club francilien se montre ambitieux l’été prochain avec un mercato lui permettant de nourrir de grosses ambitions en Ligue des Champions. De plus, il est indispensable pour Kylian Mbappé de savoir quel entraîneur sera sur le banc du Paris Saint-Germain, alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble plus que jamais s’écrire loin de la capitale française.

Le clan Mbappé ne ferme pas la porte au PSG

Devant les exigences légitimes de Kylian Mbappé, le directeur sportif Leonardo est en difficulté. Car en raison de la crise sanitaire et financière, le PSG risque d’enregistrer plus de 100 ME de pertes lors de la saison 2020-2021. Il est donc totalement impossible pour Leonardo ou Nasser Al-Khelaïfi de promettre monts et merveilles à l’ex-attaquant de l’ASM. « Malgré tout, les représentants de l'attaquant, essentiellement ses parents, refusent de fermer la porte à Paris et maintiennent qu'une prolongation de contrat n'est pas écartée ». Tout reste donc possible alors qu’en parallèle, le Real Madrid et Liverpool sont à l’affût, prêts à dégainer une proposition de contrat à Kylian Mbappé. Reste à voir quel sera le prix exigé par le PSG pour le transfert du Français, si jamais aucun accord n’était trouvé pour une prolongation…