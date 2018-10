PSG : Neymar et Tuchel s'embrassent, Dugarry se pince le nez

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Suite à la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Etoile Rouge Belgrade (6-1), Christophe Dugarry s'est offusqué de l'attitude de Thomas Tuchel avec Neymar.

Pour l'instant, tout se passe très bien pour Thomas Tuchel au sein du club de la capitale française. Ce PSG record réalise le meilleur départ de son histoire en Ligue 1, et Paris s'est rassuré en Ligue des Champions après sa défaite inaugurale contre Liverpool (2-3). Mercredi, au Parc des Princes face à une faible équipe de Belgrade, la formation francilienne a déroulé son football, grâce notamment à un grand Neymar, auteur d'un triplé. Une performance louée par l'entraîneur allemand, qui n'a pas hésité à serrer le Brésilien dans ses bras tout en lui glissant des mots doux dès le coup de sifflet final. Un geste d’affection que Christophe Dugarry n'a pas aimé, alors que le Ney se sent mieux avec Tuchel, qui l'a repositionné au cœur du jeu.

« Neymar - Tuchel ? Ça m’a mis un peu mal à l’aise. Il n’y avait pas besoin d’en faire autant. Pour moi, quand il y a trop de papouilles comme ça, c’est louche. Tuchel pouvait faire ça dans le vestiaire. Bien sûr, chaque génération de joueurs a ses propres codes et peut-être que la nouvelle génération a besoin d’être cajolée. S’il faut ça pour que ça fonctionne, tant mieux. Mais certains joueurs comme Neymar et Verratti ont toujours été cajolés et j’attends toujours les résultats. Est-ce qu’il ne faut pas parfois quelqu’un avec un caractère plus fort pour leur dire les choses ? L’image renvoyée, c’est que les joueurs sont toujours cajolés », a balancé, sur RMC Sport, Duga, qui estime donc que ce comportement paternaliste de Tuchel avec ses joueurs ne sera pas bénéfique au PSG quand celui-ci sera bousculé en Ligue des Champions.