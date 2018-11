PSG : Neymar et sa bande ont fait chavirer l'Emir du Qatar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dès le début du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, cela sentait la grosse rencontre européenne à plein nez.

Une ambiance survoltée, des joueurs concentrés et motivés, un engagement de tous les instants sous les yeux de stars mondiales dans les tribunes, le choc de la poule a tenu toutes ses promesses. Avec au final une victoire solide 2-1 du PSG face au vice champion d’Europe en titre. Un spectacle qui a ravi l’Emir du Qatar présent dans les tribunes pour ce match de gala. Au point de voir le propriétaire du Paris SG descendre dans les vestiaires après la rencontre pour féliciter les joueurs, et en particulier un Neymar intenable pendant une grande partie de la rencontre.

Et cette visite extrêmement rare de Tamim Al-Thani permet de bien comprendre deux choses. D’une part, le PSG jouait une rencontre capitale pour son avenir et sa saison, tant une élimination dès la phase de poules aurait marqué un coup d’arrêt terrible après les récents échecs dans la Ligue des Champions. Et d’autre part, l’Emir du Qatar a été totalement satisfait par la prestation des joueurs parisiens, qui ont il est vrai livré probablement leur match le plus abouti de la saison face à un tel adversaire. De quoi envisager la suite plus sereinement, même s’il faudra valider ce ticket avec un résultat positif en Serbie face à l’Etoile Rouge de Belgrade.