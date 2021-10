PSG : Neymar et Paris c'est bouclé jusqu'en 2025 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après ses récents propos concernant son avenir avec l'équipe du Brésil, Neymar a fait planer le doute sur sa présence au PSG jusqu'à la fin de son contrat en 2025.

« Le Mondial 2022 sera sûrement ma dernière Coupe du Monde. Je ne pense pas être assez fort mentalement pour encore gérer ma vie de footballeur. Je vais tout donner pour gagner avec le Brésil et réaliser mon rêve ». En s’exprimant ainsi dans un documentaire qui lui est consacré, Neymar a fait trembler la Seleçao, mais également les dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels n’avaient pas été informés de la teneur des propos de leur star lors d’une interview pourtant réalisée il y a quelques mois. Depuis, le clan Neymar n’a pas vraiment communiqué sur ce sujet, même s’il se dit que Leonardo a directement contacté son attaquant suite à cette déclaration spectaculaire et imprévue. Tandis que le Paris Saint-Germain a un contrat jusqu’en 2025 avec Neymar, les doutes se sont subitement estompés, même si le numéro 10 du PSG est discret depuis son retour en France. Mais ce samedi, c’est son compatriote et capitaine, Marquinhos, qui a rassuré ceux qui craignaient un départ de Ney.

Neymar restera au PSG, Marquinhos le confirme

Dans un entretien réalisé avec Le Parisien, le défenseur brésilien du PSG estime que l’on a mal jaugé la teneur des propos de Neymar, et qu’il est clair que l’avenir de n’importe quoi joueur était difficile à estimer. « Je n’ai pas défendu Ney, il n’a pas besoin de moi pour ça. J’ai juste répondu à des questions qu’on me posait. Je pense que ses déclarations ont été mal interprétées. Il a juste dit qu’il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C’est logique, c’est loin. Moi non plus je ne sais pas comment je serai d’ici là. Neymar sait toutes les attentes qu’il y a autour de lui et il les comprend. Il a juste voulu dire qu’il était focalisé sur la prochaine Coupe du monde. Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n’a pas l’intention d’arrêter le PSG, avec qui il est sous contrat », a très clairement expliqué Marquinhos, qui tord ainsi le cou aux rumeurs d’un possible départ anticipé de l’attaquant de 29 ans du PSG. La Ligue 1 et les supporters parisiens peuvent respirer, Neymar a encore quelques défenseurs à faire souffrir avant de prendre sa retraite.