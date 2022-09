PSG : Neymar et Messi contre Mbappé, le vestiaire sous tension !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le comportement de Kylian Mbappé agace de plus en plus au PSG, où la rupture apparait évidente entre le Français d'un côté et le duo Messi-Neymar de l'autre.

Excellent contre l’Autriche, jeudi soir avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé a marqué les esprits après le match en lançant une pique non dissimulée au Paris Saint-Germain. « Je joue différemment (avec les Bleus). On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça » avait lâché Kylian Mbappé, dont les propos sont évidemment allés jusqu’aux oreilles de Christophe Galtier. A en croire les informations du site Defensa Central, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a d’ailleurs pas apprécié les déclarations de Kylian Mbappé, estimant justement qu’il mettait le Français dans les meilleures conditions au PSG avec une défense à cinq et une association prometteuse avec Neymar et Messi.

Mbappé, un « enfant capricieux » qui agace au PSG

Le média espagnol croit savoir qu’au-delà de Christophe Galtier, le vestiaire du Paris Saint-Germain dans son ensemble commence à exprimer un certain ras le bol au sujet de Kylian Mbappé. En effet, le média dévoile que de plus en plus de joueurs du PSG voient maintenant l’international tricolore comme un « enfant capricieux » après cette déclaration mais également après son bras de fer avec la Fédération Française de Football au sujet des droits d’image des joueurs. La rupture entre le vestiaire du PSG et Kylian Mbappé est d’autant plus préoccupante que deux clans semblent se composer en interne : celui de l’attaquant français d’un côté et celui de Neymar et de Lionel Messi de l’autre. Car pendant que Mbappé fait de moins en moins l’unanimité, le Brésilien et l’Argentin sont plus proches que jamais, et les deux hommes sont appréciés du staff de Christophe Galtier et de leurs coéquipiers depuis le début de la saison.

Les sud-américains du PSG contre Mbappé ?

Quoi qu’il en soit, le fossé se creuse entre Kylian Mbappé et une partie des joueurs du PSG, et cela a été mis en lumière il y a quelques heures par un certain Leandro Paredes, tout fraichement transféré du Paris Saint-Germain à la Juventus Turin. Interrogé par ESPN, l’Argentin a bien fait comprendre qu’il ne portait pas Kylian Mbappé dans son cœur et que par conséquent, le champion du monde français était très loin de faire l’unanimité à Paris. « Ce n'est pas à moi de parler de lui, a répondu le Bianconero à ESPN. J'avais une relation avec ceux que je côtoyais. Mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler » a lancé Leandro Paredes, très proche de Lionel Messi et de Neymar au PSG et qui ne porte pas Kylian Mbappé dans son cœur. Comme c’est le cas de plusieurs joueurs dans la capitale française selon les échos de la presse espagnole en ce début de semaine.