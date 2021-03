PSG : Neymar et Mbappé vont rester, Al-Khelaïfi le promet

Dans : PSG.

Après la qualification du PSG contre Barcelone en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement évoqué les dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

Les prolongations des deux stars du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en 2022, sont très attendues. Un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé avec Neymar mais les négociations sont plus longues en ce qui concerne Kylian Mbappé. Cela étant, il n’y a aucune raison de paniquer selon Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé après la qualification du PSG contre le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le président parisien a fait part de son optimiste.

« Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens » a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans des propos très similaires à ceux que le boss du PSG avait tenu le 9 décembre après le succès de Paris contre Istanbul Basaksehir, également en Ligue des Champions. « Les discussions resteront confidentielles, mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous » avait alors expliqué le président du Paris Saint-Germain. Après le match laborieux de son équipe contre le Barça au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi s’est également attardé sur la qualification en quarts de finale.

Al-Khelaïfi satisfait de la qualification

« Je suis toujours content quand on se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La finalité est là. J'ai oublié ce qu'il s'est passé il y a quatre ans et, aujourd'hui, encore plus qu'avant. C'est l'histoire et elle va rester, mais c'est du passé. On a joué et on a sorti le grand Barcelone, on est très contents » a jubilé Nasser Al-Khelaïfi, qui sait cependant que son équipe devra afficher une plus grande maîtrise lors des prochaines étapes dans cette Ligue des Champions, sous peine d’être éliminée de manière précoce. Car de toute évidence, ce match retour face aux coéquipiers de Lionel Messi était bien trop laborieux…