PSG : Neymar et Mbappé sont indispensables, fin du débat

Dans : PSG.

Après le match raté par le PSG à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar et Kylian Mbappé ont été la cible de nombreuses critiques.

Il a notamment été reproché à l’ancienne star du FC Barcelone et à l’international français un manque d’investissement défensif, et une fâcheuse tendance à jouer de manière beaucoup trop individualiste. Lors du match contre Dijon, samedi après-midi au Parc des Princes, Kylian Mbappé a montré un visage bien plus séduisant. Collectif et efficace, l’attaquant du PSG a livré une prestation parfaite contre le dix-septième de Ligue 1, histoire de rappeler qu’il était indispensable à Paris. Un constat évident selon le consultant Eric Rabesandratana, bien conscient que Paris aura besoin d’un grand Mbappé mais également d’un grand Neymar pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions.

« Mbappé, il est indispensable dans cette forme. Samedi contre Dijon (4-0), il a été impressionnant dans sa percussion et ses accélérations. Il a été percutant. Il a fait la différence même si l’opposition de Dijon n’était pas extraordinaire. Néanmoins, il a fait le travail. Il est indispensable, Neymar l’est aussi. Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Neymar organise plus le jeu, Mbappé est plus un finisseur. Ils sont complémentaires. On a besoin de les voir au top contre Dortmund » a indiqué le consultant de France Bleu Paris, lequel s’est également exprimé sur la concurrence entre Cavani et Icardi en attaque. « La concurrence sert aux deux joueurs, donc à l’équipe. Cavani n’a pas marqué hier, mais il a beaucoup travaillé. Il a certainement beaucoup fatigué cette défense. Il a eu deux belles occasions de marquer qu’il a manquées par maladresse, ça on connait bien. Mais ça n’engage pas quelque chose sur sa chance d’être titulaire contre Dortmund. Cela a démontré que le premier peut fatiguer une défense et potentiellement marquer, et que l’autre peut en profiter derrière ». Reste à voir qui aura les faveurs de Thomas Tuchel contre le Borussia Dortmund…