Dijon en prend 4, le PSG a été gentil

Dans : Ligue 1.

27e journée de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain bat Dijon 4-0

Buts pour le PSG : Sarabia (3e), Mbappé (74e, 90e+1), Icardi (74e)

Privé de Neymar suspendu, le Paris Saint-Germain a facilement dominé Dijon (4-0) ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 1. Mais le score aurait pu être beaucoup plus large.

Dernière équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (2-1, le 1er novembre), Dijon a vite compris que le scénario ne se répéterait pas. Les Dijonnais se procuraient la première occasion par l’intermédiaire de Baldé. Mais sur sa première attaque, le leader annonçait la couleur en ouvrant le score grâce à Sarabia (1-0, 3e). Autant dire que le Parc des Princes s’attendait à un festival de buts. Et le public parisien aurait été servi si ses idoles avaient été plus efficaces.

On pense surtout à Mbappé, qui riait jaune après ses trois occasions ratées en première période, et surtout à Cavani qui manquait l’immanquable ! De quoi amuser son concurrent Icardi sur le banc… En revanche, l’Argentin n’avait pas le sourire en voyant son compatriote Di Maria laisser sa place à Draxler en début de match pour une blessure à la cuisse droite. Insuffisant pour stopper la domination du PSG, toujours installé dans la moitié de terrain adverse après la pause, mais toujours pas à l’abri à cause d’un nouveau raté de Cavani ! Puis c’est Sarabia qui trouvait le poteau quelques minutes plus tard.

Icardi assomme Cavani

Dijon restait donc dans la partie mais on ne sentait pas les visiteurs capables de revenir. Encore moins lorsque Mbappé (2-0, 74e) offrait le break à son équipe. Avant sa passe décisive pour l’entrant Icardi (3-0, 77e). Remplacé juste avant, Cavani applaudissait par fair-play mais on imagine sa frustration… D’autant que Mbappé (4-0, 90e+1), lui, terminait avec un doublé pour occuper seul la tête du classement des buteurs de L1 avec 18 unités. Voilà de quoi se rassurer pour l’international français et ses coéquipiers.