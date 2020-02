PSG : Neymar et Mbappé se la coulent douce, c’est prouvé

Dans : PSG.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a sombré défensivement avec trois buts encaissés lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (4-3).

Après cette rencontre, Kylian Mbappé et Neymar ont certainement été les deux Parisiens les plus critiqués dans la presse. Il faut dire qu’une nouvelle fois, les deux stars du PSG n’ont pas beaucoup gêné les latéraux adverses par leurs courses défensives. Au mois de décembre et de janvier, l’attitude de Neymar et de Kylian Mbappé était pourtant louée puisque, déterminés à convaincre Thomas Tuchel des bienfaits du 4-4-2, le Brésilien et le Français donnaient tout pour le collectif en multipliant les courses défensives. Ce temps est révolu comme le prouve cette statistique délivrée par Canal Plus…

Selon les données récoltées par la chaîne cryptée, le duo Neymar-Mbappé récupérait en moyenne 7,4 ballons par match sur la période décembre-janvier. Depuis le début du mois de février, cette moyenne est brutalement tombée… à 3,3 ballons récupérés par match. Un chiffre qui prouve bien que Neymar et Kylian Mbappé n’effectuent plus les replis défensifs nécessaires au bon équilibre du Paris Saint-Germain, et qui confirme l’impression visuelle laissée par les deux stars parisiennes lors des matchs contre le Borussia Dortmund et les Girondins de Bordeaux. Assurément, il faudra retrouver un Neymar et un Kylian Mbappé concernés à 100 % par les tâches défensives pour espérer un exploit face au Borussia Dortmund. Car si le PSG ne défend pas à onze le 11 mars prochain au Parc des Princes, Erling Haaland, Jadon Sancho et les autres pépites offensives du Brussia Dortmund risquent de s’en donner à cœur joie.