PSG : Neymar bouffi, Mbappé diva, Riolo détruit tout !

Après la victoire du PSG contre Bordeaux, Daniel Riolo est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de Kylian Mbappé et Neymar. Et ça a tapé très dur sur les deux stars.

Le Paris Saint-Germain sort d’une incroyable semaine où le club de la capitale a enchaîné un 4-4 à Amiens, une défaite à Dortmund assortie des injures du frère de Kimpembe et du coup de chaud de Neymar, une fête d’anniversaire, et une victoire contre Bordeaux entachée de la blessure de Thiago Silva et de l’expulsion de Neymar. Pour Daniel Riolo, la rencontre face aux Girondins est l’occasion de stigmatiser l’attitude de Kylian Mbappé et Neymar, deux joueurs que le journaliste ne porte pas dans son cœur actuellement. Et au moment d’analyser le succès du PSG, Daniel Riolo y est allé de bon cœur contre les deux stars du Paris SG.

Estimant que Neymar et Kylian Mbappé ne jouaient plus réellement pour le Paris Saint-Germain, mais plus pour leurs propres intérêts, Daniel Riolo a été impitoyable. « Neymar et Mbappé sont dans un match parallèle, qu’on ne comprend pas d’ailleurs. Je veux bien qu’ils poursuivent des intérêts individuels, mais on a envie de leur dire : « vous n’avez pas envie de vous qualifier en Ligue des champions les mecs, de bosser pour un bel objectif ? ». OK, vous allez partir, vous voulez partir, vous n’avez plus envie d’être là, vous ne pensez qu’à votre gueule (...) Vous attendez le dernier jour pour être bons ? Ils ont été nuls cette semaine, ils attendent le 11 mars ? (...) Tuchel ne peut plus sortir Neymar ou Mbappé, sinon c’est un scandale. Tu joues avec Sarabia et Draxler contre Bordeaux, le PSG est meilleur (...) Neymar n’est pas gros, il est bouffi », a lancé un Daniel Riolo déchainé sur RMC et qui s’attaque quand même aux deux cadors du Paris Saint-Germain que sont Neymar et Kylian Mbappé.