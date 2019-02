PSG : Neymar et Mbappé restent à Paris, l'UEFA n'exigera aucune vente

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

D'ici quelques jours, le Paris Saint-Germain connaîtra officiellement la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant sa requête contre l'UEFA, mais les premiers échos sont très favorables au PSG, lequel va voir ses comptes être validés. Et du côté du Paris SG, on reste toujours persuadé qu'il n'y a rien à reprocher dans la manière dont les finances ont été gérées ces dernières années. Pour Nasser Al-Khelaifi, c'est l'occasion de dire que Neymar et Kylian Mbappé ne seront pas sacrifiés pour faire plaisir aux instances en charge du fair-play financier.

Et le président qatari du Paris Saint-Germain de remettre toutes les pendules à l'heure d'un seul coup. « On n’est pas inquiets du tout. On a toujours respecté le fair-play financier, le règlement de l’UEFA. On est très clairs. L’UEFA a toujours été la bienvenue au Paris-Saint-Germain pour enquêter, effectuer toutes ses recherches. Si je peux assurer à 100 % que Neymar et Mbappé resteront cet été ? Non, ce n’est pas à 100 %, mais à 2000 %. Ils vont rester à Paris. Beaucoup de médias, notamment en France, prétendent qu’on aurait besoin de vendre Neymar ou Kylian. Je veux confirmer que Kylian et Neymar vont rester ici. Recruter des grands joueurs ? Oui, bien sûr. On veut acheter, en restant dans le cadre du fair-play financier. On est confiants. On a les moyens de recruter », a prévenu, dans Le Parisien, Nasser Al-Khelaifi, répondant ainsi à L'Equipe qui il y a quelques mois avait annoncé que le Paris SG pourrait être contraint de vendre une de ses deux stars afin de répondre aux exigences de l'UEFA.