PSG : Neymar et Mbappé remplaçants en C1, Tuchel sera sans pitié

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Vainqueur de son match de Ligue des Champions sur le terrain de Galatasaray (0-1), le Paris Saint-Germain n’a jamais vraiment tremblé.

Bousculés et contraints d’abandonner la possession par moments, les Parisiens ont toujours maîtrisé la rencontre. Le score aurait même été plus lourd s’ils avaient fait preuve de plus d’efficacité dans la surface adverse, à l’image de ce qu’ils avaient réalisé contre le Real Madrid (3-0). Deux prestations qui contrastent avec leurs performances mitigées en Ligue 1, d’où l’interrogation de Christophe Dugarry.

« Le PSG a deux visages, a constaté le consultant de RMC. Celui en championnat et celui en Ligue des Champions. Ils ont réussi à mettre la même intensité que face au Real Madrid. Ils se sont fait bousculer c'est certain, face à une équipe de Galatasaray généreuse. Malgré tout, le PSG a eu une grande maîtrise. C'est un match plein malgré quelques occasions ratées. » Sans Neymar ni Kylian Mbappé au coup d’envoi, Paris s’est montré discipliné. Du coup, l’ancien attaquant encourage l’entraîneur Thomas Tuchel à faire des choix forts si nécessaire.

Tuchel sans pitié pour Neymar ?

« Je pense que Tuchel doit mettre Mbappé et Neymar s'ils sont capables de faire le travail défensif et capables de se discipliner. S'ils ne sont pas dans la même logique que les autres, j'espère pour le PSG et pour lui aussi que Tuchel s'en passera. Sinon, on va devant de grosses désillusions, a-t-il prévenu. Je pense qu'il n'aura pas peur pour Neymar. Il n'a rien à lui donner. Il a baladé le PSG pendant trois mois. Tuchel va jouer sa place. Soit il arrive à le faire soit il saute. J'espère qu'il montrera du courage. En Ligue des Champions, il faut des mecs qui galopent. Neymar se regarde souvent jouer. » Rappelons que le Brésilien s’est récemment dit prêt à « donner (sa) vie sur le terrain » pour le club francilien.