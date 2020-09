PSG : Neymar et Mbappé prolongés, Marquinhos est flou

Dans : PSG.

Désormais capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos espère que Neymar et Kylian Mbappé prolongeront au PSG. Mais le défenseur brésilien est très prudent sur ce sujet.

Après le départ de Thiago Silva à Chelsea, c’est son compatriote Marquinhos qui a hérité du brassard de capitaine du Paris Saint-Germain. Un rôle qui va comme au gant au joueur brésilien, lequel a toujours pris ses responsabilités sur le terrain et dans le vestiaire du PSG. Compte tenu de cette fonction importante à Paris, Marquinhos est forcément attentif aux événements qui interviennent au mercato, et encore plus en ce qui concerne les deux stars parisiennes que sont Neymar et Kylian Mbappé. Car les deux attaquants ont entamé les deux dernières années de leur contrat avec le club de la capitale, et du côté du Parc des Princes on souhaite rapidement savoir si Neymar et Mbappé prolongeront, ou pas, ou s’ils partiront dans un an. Pour le capitaine du Paris Saint-Germain, il est évident que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi doivent mettre le paquet pour garder les deux, mais Marquinhos avoue que ses deux coéquipiers ont peut-être autre chose dans la tête.

Se confiant dans Le Parisien, Marquinhos se veut philosophe et très prudent. « Dans ce dossier-là, je la joue égoïste, je leur demanderai toujours de rester. (Rires.) Moi, j’ai prolongé, alors je veux que mes coéquipiers restent aussi. Mais chacun a ses objectifs et sa propre vie. Après, si on me demande mon avis, bien sûr je veux que Neymar et Kylian restent tous les deux. Quand des joueurs importants partent, comme ce fut le cas avec Edi, avec Thiago, on prend toujours un coup. Mais c’est la vie, le sens du foot aussi. De l’époque où j’ai signé à Paris, il ne reste plus que Verratti, Presko (Kimpembe) et moi... Nous, on travaille dans le présent, sans réfléchir à tout ça. Quand ils enfilent le maillot, je suis convaincu qu’ils donnent tout pour le PSG. Mais j’espère qu’ils resteront toujours avec nous, car ce sont deux grands joueurs de classe mondiale », confie le capitaine du Paris Saint-Germain, conscient que le PSG avec ou sans le duo Neymar-Mbappé ce n’est pas la même chose.