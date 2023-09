PSG ‍: Mbappé a excité les stars du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant tout l’été, le nom de Kylian Mbappé a été associé au Real Madrid… sans que cela ne se concrétise finalement par la signature de l’international français au grand désarroi des joueurs madrilènes.

Ecarté de l’entraînement au Paris Saint-Germain et privé de tournée estivale au Japon, Kylian Mbappé a été envoyé dans le loft par Nasser Al-Khelaïfi. Durant cette période qui a duré plus de deux semaines, l’incertitude planait autour de la star de 25 ans. Une prolongation de contrat ou un départ, le président du PSG avait été très ferme au sujet de Kylian Mbappé. Au lendemain du match nul contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1, le capitaine des Bleus a finalement été réintégré à l’effectif, sans pour autant promettre à sa direction qu’il allait prolonger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Dans le vestiaire du Real Madrid, Kylian Mbappé a sans surprise été le sujet de conversation n°1. Il faut dire qu'après la mise à l'écart de Mbappé par le PSG pendant le mois de juillet, l'espoir était très fort de le voir rejoindre le Real. mais finalement, Florentino Pérez n'a jamais fait d'offre, préférant attendre un an que le numéro du PSG soit libre à l'horizon 2024. Interrogé à ce sujet en conférence de presse en marge des matchs de l’Espagne contre la Géorgie et Chypre, le capitaine du Real Madrid a confirmé les discussions au sujet du joueur parisien dans le vestiaire merengue tout au long de l’été.

Le vestiaire du Real a beaucoup parlé de Mbappé

« Je ne vais pas te mentir et te dire que nous n'en avons pas parlé. Il y avait tous types d'opinions sur la table durant la pré-saison. Certains pensaient qu'il allait venir, d'autres non. Moi, je pensais qu'il allait venir. À partir du moment où il n'a pas fait la tournée du PSG au Japon et parce que je pense que le Real Madrid est son option pour partir. À partir de ce moment, je le voyais plus proche du Real. On a demandé aux Français : hey, ce gars vous a dit quelque chose ? "Non, non plus..." et bon, on a continué à faire notre travail » a commenté Dani Carvajal, qui a longtemps espéré que Kylian Mbappé pose ses valises au Real Madrid… sans que cela ne se concrétise finalement. Une grosse déception pour les joueurs de la Casa Blanca, d’autant plus qu’aucun attaquant star n’a été recruté pour remplacer Karim Benzema ni pour combler la blessure de Vinicius Junior. Le temps dira si le choix risqué de Florentino Pérez était le bon.