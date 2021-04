PSG : Neymar et Mbappé, Pochettino refuse de choisir

Dans : PSG.

Avant d'aborder le sprint final de cette saison 2020-2021 sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a livré ses petits secrets autour de Neymar et de Kylian Mbappé.

Débarqué en début d'année, l'entraîneur argentin a plutôt bien réussi ses débuts à la tête du club de la capitale française. Car après avoir remporté le Trophée des Champions, son premier titre en carrière, Pochettino a qualifié le PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, avant de remettre Paris en tête du championnat de France. De belles performances qui seront à confirmer lors des prochaines semaines, au cours desquelles le PSG visera le doublé C1 - L1. Pour arriver à ses fins, Pochettino pourra en tout cas compter sur Neymar.

« Son influence en dehors reste énorme sur le groupe »

« Quand nous sommes arrivés, Neymar était blessé à la cheville. Ensuite, il se reblesse aux adducteurs. Il n'a pas encore pu apporter beaucoup à l'équipe sur le terrain, mais son influence en dehors reste énorme sur le groupe. Il est extrêmement positif et apporte son aide. J'espère qu'il pourra retrouver sa meilleure forme, surtout dans les deux mois à venir. Nous ne jugeons pas les gens avant de les connaître. À travers l'écran, les analyses peuvent être injustes. Nous essayons d'être moins spectateur et voir par nous-mêmes. Nous sommes ravis de travailler avec Ney. La relation est très bonne, le feeling passe très bien. Nous sommes heureux des échanges créés depuis trois mois », a lancé, sur Le Parisien, l'entraîneur du PSG, qui s'est ensuite confié sur Kylian Mbappé.

« J'espère qu'il va s'inscrire ici de nombreuses années »

« On a une super relation depuis trois mois, comme avec Ney. Je me force à lui parler français, mais il peut me parler en espagnol ou en anglais. On discute bien. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Son caractère, ce qu'il est au quotidien... Et bien sûr le grand joueur qu'il est. J'espère qu'il va s'inscrire ici de nombreuses années. Et je ne dis pas ça de manière égoïste, mais pour le bien du club et de Paris. Il peut aider le club à obtenir de grandes choses. J'espère que sa décision sera de rester avec nous », a lâché Pochettino, qui fera donc son maximum pour aider Leonardo dans la mission prolongations.