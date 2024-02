PSG ‍: Le père de Mbappé a failli défoncer des dirigeants

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les langues commencent à se délirer concernant la relation entre Kylian Mbappé et le PSG. Le feuilleton de l'été dernier n'a jamais été oublié, et on comprend mieux pourquoi selon les confidences d'un proche de la famille.

Même s'il ne travaille plus sur TF1, Christian Jeanpierre est resté très proche de la famille de Kylian Mbappé et notamment de son père, Wilfrid. Dans un document pour la chaîne L'Equipe titré Kylian Mbappé, hors normes, lequel sera diffusé ce lundi, l'ancien commentateur des matchs de l'équipe de France explique que l'été dernier, lorsque Nasser Al-Khelaifi a décidé de mettre le loft son attaquant vedette, la tension a été énorme et que le père de Mbappé a été très proche de craquer, considérant que les propos tenus à l'encontre par des décideurs du PSG étaient scandaleux. On ne sait pas s'il fait référence à la fameuse conférence de presse du président qatari du Paris Saint-Germain qui avait menacé directement son numéro 7, mais cela y ressemble.

Comment le clan Mbappé a-t-il vécu les bras de fer avec le PSG



Le documentaire L’Équipe Enquête « Kylian Mbappé, hors normes – épisode 3 : l’insatiable », lundi 12 février à 21H10 sur la chaine L'Équipe pic.twitter.com/IdTQF3ZwjP — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 12, 2024

Répondant à Sébastien Tarrago, sur ces événements de l'été 2023, Christian Jeanpierre est sans pitié et il confirme sans détour que le père de Kylian Mbappé a été scandalisé et écœuré par certaines déclarations. « Wilfrid Mbappé était fâché, ah oui, et il y avait de quoi. Pourtant, son papa prend du recul d’habitude, mais là, c'était dur. Il n’a pas pété un câble, mais je pense que dans sa tête, pour bien connaître Wil (ndlr : Wilfrid Mbappé), c’est une cocotte-minute et il avait envie d’emplâtrer tout le monde, mais il ne l’a pas fait et n’est pas devenu fou. Alors qu’il y avait de quoi. Il y a eu des propos totalement mensongers tenus par des gens de très haut niveau. Dans ces cas-là, tu n’as qu’une envie, c’est de sortir et d’appeler L’Equipe pour dire : « Les gars, on raconte n’importe quoi au sujet de mon fils ». Il ne l’a pas fait et j’admire ce flegme, car il en faut », a confié l'ancien journaliste de TF1.

Al-Khelaifi a choqué le clan Mbappé

Le 5 juillet 2023, alors qu'il était face aux médias pour présenter Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi avait haussé le ton lorsque la question de la prolongation de Kylian Mbappé avait été évoquée. « Notre position est très claire et je ne vais pas la répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous, on veut qu'il reste mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut laisser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuitement. C'est impossible. C'est un club français, son pays, et je suis sûr qu'il a déjà dit qu'il ne partira jamais gratuitement. Il l'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un a changé d'avis, ce n'est pas ma faute. On ne veut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde partir gratuitement, c'est très clair et je ne vais pas répéter », avait prévenu très fermement le président du PSG. Des propos qui ont été suivis de la mise au placard de Kylian Mbappé et qui ont donc choqué le père du joueur.