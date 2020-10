PSG : L’anomalie réparée, Neymar et Mbappé vont partir

Dans : PSG.

Le mercato ayant fermé ses portes, la priorité pour le PSG est désormais de prolonger les contrats de Neymar, mais surtout de Kylian Mbappé.

Effectivement, il n’est pas envisageable pour l’Emir du Qatar de voir partir les deux superstars du Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2021, à un an de la fin de leur contrat. Conscient des enjeux sportifs et économiques de tels dossiers, Leonardo a pris les choses en main afin de prioritairement prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais comme indiqué par le journal L’Equipe en ce début de semaine, la tendance n’est pas vraiment à une prolongation rapide du champion du monde 2018. Rien de bien surprenant pour Vikash Dhorasoo, lequel a expliqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que les deux joueurs n’allaient pas se presser pour prolonger. Et qu’il ne serait finalement pas anormal de les voir quitter Paris à court terme…

« Je pense que Mbappé partira s’il n’y a pas un changement d’entraîneur. Il ne prolongera pas d’ici là en tout cas. Plutôt qu’il rejoigne un grand entraîneur dans un grand club, il faut plutôt le faire venir à Paris. Si le PSG est capable de faire venir Zidane, Mourinho ou Guardiola, ce serait super. Pochettino, Allegri ? C’est pas mal, mais Mbappé a plus envie d’aller au Real Madrid ou à Manchester pour s’entraîner avec ces entraîneurs-là. Ce que le PSG a fait en faisant venir Neymar et en gardant Mbappé en France, c’était incroyable. Les associer ensemble, c’est une anomalie. Ces deux joueurs-là ne devraient même pas être en France, ils ne devraient pas être au PSG. Maintenant, c’est hyper compliqué avec les contrats. Là, le PSG négocie avec Mbappé deux ans avant la fin. Mais c’est compliqué, la situation du PSG n’est pas claire. Et pour Neymar aussi. Plein d’autres clubs peuvent les accueillir. Je ne les vois pas prolonger tout de suite, donc le PSG va prendre un risque en patientant » a lancé l’ex-milieu défensif du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par FootRadio.com. Aux dirigeants du PSG de trouver les arguments afin de convaincre l’une des deux stars du club de prolonger leur bail afin d’éviter un transfert au rabais en 2021…