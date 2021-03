PSG : Neymar et Mbappé ont un plan anti-braqueur

Dans : PSG.

Tandis que le père de Marquinhos et la famille d'Angel Di Maria ont été victimes dimanche soir d'une attaque de braqueurs, Neymar et Kylian Mbappé ont eux pris des mesures pour éviter cela.

Le vestiaire du Paris Saint-Germain était sous le choc dimanche soir après avoir appris que des malfrats s’étaient attaqués simultanément à la famille d’Angel di Maria et au père de Marquinhos. Mauricio Pochettino l’a reconnu, la consternation était grande au sein de son équipe, et cela sans même tenir compte de la défaite face au FC Nantes. « Il y a des situations hors football dont il faut tenir compte (...) Le groupe est préoccupé pas seulement pour la défaite mais pour des choses dont vous êtes probablement déjà au courant », a confié l’entraîneur argentin du PSG après la rencontre. Face au traumatisme provoqué par ces attaques, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé ce lundi de mettre en place un coûteux service de sécurité devant les domiciles de ses joueurs, comme cela avait été déjà le cas en 2015 après les attentats à Paris.

Neymar et Mbappé financent leur sécurité

Mais les deux stars du PSG que sont Kylian Mbappé et Neymar n’ont pas attendu ce brutal fait divers de dimanche soir pour mettre en place un service de sécurité qui leur est propre. Selon L’Equipe, les deux joueurs prennent en charge financièrement ce dispositif qui est devenu impératif pour les footballeurs, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille ou ailleurs comme on l’a hélas constaté ces dernières saisons. En finançant ainsi leur propre dispositif de sécurité, Kylian Mbappé et Neymar ont l’esprit un peu plus tranquille, ce qui n’est clairement plus le cas pour la totalité des joueurs du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Et au moment où le nom de Lionel Messi est évoqué au PSG, ce genre de publicité n'est pas bon pour le champion de France.